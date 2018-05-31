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Порошенко увидел в «безвизе» руку Бога
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Порошенко увидел руку Бога в обретении безвизового режима с Евросоюзом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Обрести безвизовый режим с Европейским союзом Украине помог Господь Бог. С таким заявлением в четверг, 31 мая, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».
«Сила молитвы была тогда, когда я сидел в президентском офисе, а вокруг меня находились руководители всех [парламентских] фракций и говорили: "Господин президент, ну что вы, никогда не будет этого безвиза, никто нам его не даст. В Европе проблемы с беженцами, у них огромные внутренние проблемы, и никто не пойдет на внутренние риски, чтобы предоставить право на безвизовые поездки большому украинскому народу". Это точно произошло не без помощи Бога», — заверил украинский лидер.
По мнению Порошенко, сила молитвы помогла Украине и украинцам и в ряде других случаев.
«Сила молитвы была тогда, когда мы молились о победе революции достоинства (так на Украине называют события зимы 2013-2014 годов и последующую смену власти в стране — прим. «Ленты.ру») — тогда тоже говорили, что это невозможно, что власть сильна как никогда, народ никогда не победит. Господь услышал нашу молитву», — цитирует украинского лидера «Страна.ua».
«Сила молитвы была тогда, когда 15 февраля 2015 года, несмотря на то, что были обнародованы маршруты выхода наших войск из-под Дебальцево — вы представить не можете, как всю ночь я не мог уснуть и молился о том, чтобы Господь дал нам спасение. И, несмотря на то, что враг думал, что мы в окружении, мы вышли и сохранили наши силы», — рассказал он.
«Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну, и тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до того никто этого не мог проводить. И мы добились этого», — подчеркнул украинский президент.
Также Порошенко обозначил направление, в котором пойдет Украина. «Ключевая позиция всего украинского народа — сказать окончательное "прощай" Советскому Союзу и никогда туда не возвращаться. Сказать окончательное "прощай" Российской империи и никогда туда не возвращаться. Объединиться всем и привести Украину назад к европейской семье», — указал он.
Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.
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