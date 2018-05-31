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Порошенко отказался от «двух крайностей» в Донбассе
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Порошенко отказался от «двух крайностей» в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не приемлет идею военного наступления ВСУ в Донбассе, как и капитуляцию Киева для разрешения конфликта с самопровозглашенными республиками.
«Я отбрасываю две крайности на пути к миру, любые другие предложения являются приемлемыми. Крайность относительно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, который будет требовать жизни миллионов украинских героев. И вторая идея — это капитуляция», — сказал Порошенко, передает РИА «Новости».
Президент Украины пообещал делать все для того, чтобы в Донбасс пришел мир. Однако мир, по его утверждению, не означает «сдать украинскую землю», при этом означает, что Киев должен вернуть Донбасс и Крым.
«И первый шаг к миру — это решение СБ ООН о введении миротворческого контингента на востоке нашего государства», — добавил Порошенко.
Во вторник Порошенко заявил, что рассчитывает на принятие решения о введении в Донбасс миротворцев ООН в ближайшее время.
Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.
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