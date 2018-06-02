«Мы не сдаемся!»

Участники акции протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве подростков зимой прошлого года начали расходиться, организаторы анонсируют возобновление митинга в субботу, передает корреспондент РИА Новости

"Акция возобновится завтра вечером в 18.00, но мы остаемся ночевать в палатках. Мы не сдаемся!" — заявил один из организаторов митинга во время выступления.

У здания главной прокуратуры Грузии ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе . Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.

Митинг у парламента продлился два дня, к нему присоединяются люди из разных регионов страны.