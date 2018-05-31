Ещё
Бабченко отвел себе пару месяцев до новой «паранои»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными

Бабченко опасается новых попыток покушения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, инсценировку убийства которого устроила СБУ, заявил, что опасается новых попыток покушения через пару месяцев.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
Бабченко после своего "воскрешения" разметил несколько постов в Facebook. В одном из них он написал, что заказчикам его убийства теперь "несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали".
"А, значит, пару месяцев точно есть до того момента, пока не начнешь заново параноить", — написал Бабченко в четверг в Facebook.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
РИА Новости: последние новости
Политолог объяснила причину потерь ВСУ в Донбассе В ДНР заявили, что ВСУ открыли огонь по району, где находился патруль ОБСЕ В ШОС предупредили об угрозе объединения ИГ* и "Аль-Каиды"*
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными38
Россию хотят исключить из еще одного союза304
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне102
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству229
Базу ВМС Украины разместят под носом у России235
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Политика
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Назло Москве: Польша заплатит за базу США
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение