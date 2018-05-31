Бабченко отвел себе пару месяцев до новой «паранои»

Бабченко опасается новых попыток покушения

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко , инсценировку убийства которого устроила СБУ , заявил, что опасается новых попыток покушения через пару месяцев.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак , информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Бабченко после своего "воскрешения" разметил несколько постов в Facebook. В одном из них он написал, что заказчикам его убийства теперь "несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали".

"А, значит, пару месяцев точно есть до того момента, пока не начнешь заново параноить", — написал Бабченко в четверг в Facebook.