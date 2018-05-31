Лукашенко обеспокоили «безобразия» в армии

Лукашенко обеспокоился «всплеском безобразий» в армии

Лукашенко заявил, что в 2017 году в армии зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений.

«Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?», — сказал он на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он заявил, что «люди в погонах» должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей, и добавил, что именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов.

Лукашенко отметил, что ему докладывают о сохранении тенденции к скоращению числа правонарушений в армии, «но они есть».

«По такому показателю, как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране, [что] неудивительно, как бы то ни было, все-таки в армии идет какой-то отбор», — пояснил он.

Уточняется, что в белорусской армии коэффициент преступности (количество совершенных преступлений на 10 тыс. человек) в 2017 году составил 21,2 (по республике — 90,9). Однако замечено увеличение числа возбужденных уголовных дел по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.