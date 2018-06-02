Ещё
В Раде пожаловались на унижение Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде пожаловались на унижение Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Отчет генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» о целях спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко — недопустим. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.
«Подобные отчеты, как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления. Считаю, что Украина должна спросить у этих иностранцев: почему их страны не соблюдают гарантий, данных нашей стране в рамках Будапештского меморандума?» — заявил Мосийчук.
По его мнению, Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана.
Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.
Организатор «убийства» Бабченко, по версии украинского силового ведомства, — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что он готовил устранение 30 человек на Украине «по заказу российских спецслужб».
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии46  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном199
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина116
Карты Visa перестали работать112
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией732
Актрису сбросили с 19 этажа55
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение