В деле Бабченко не нашли следов российских спецслужб

«Четких доказательств» причастности спецслужб России к убийству журналиста Аркадия Бабченко нет. Об этом украинскому порталу «Страна.ua» сообщил источник в местных правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, «гражданин Украины Г.», которого Служба безопасности Украины назвала организатором убийства, действительно общался с неким россиянином, однако нет никаких доказательств его связей с российскими спецслужбами.

Также источник отметил, что «Г.» — это украинский бизнесмен, поставлявший оружие армии, а СБУ он признался, что убийство под видом «контрразведывательной операции» ему заказал сотрудник правоохранительных органов Украины.

«То есть это была чистой воды провокация», — уверен собеседник.

По его словам, сейчас тот самый правоохранитель исчез, а СБУ считает его «представителем» специальных служб России.

Позавчера украинские СМИ сообщили о смерти Аркадия Бабченко после трех выстрелов киллера, однако день спустя Служба безопасности Украины объявила, что его смерть была инсценирована ради задержания убийцы, о планах которого было известно заранее.