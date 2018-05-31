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От Климкина утаили историю с Бабченко
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Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства Бабченко 

RT на русском 8 минут назад
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
«Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина.
30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.
В Госдуме назвали провалом действия СБУ. В российском МИД назвали инсценировку убийства антироссийской провокацией.
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