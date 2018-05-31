Бабченко пообещал покусать скорбящих о нем

Бабченко сказал, что будет, когда его «все-таки грохнут»

Журналист Аркадий Бабченко заявил в соцсетях, что покусает тех, кто будет по нему скорбеть. «Аркадий Бабченко умудрился оскорбить чувства скорбящих по Аркадию Бабченко ©. Скажите, я *** чувак? ЗЫ: Когда меня все-таки грохнут, кто будет скорбеть — укушу!», — написал Бабченко в Facebook, прокомментировав реакцию пользователей Сети на свое «убийство». В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе». Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании , «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».