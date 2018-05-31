Обзор зарубежных СМИ: «Русский футбол умер»

«Русский футбол умер»

Русский футбол умер после развала Советского Союза, заявил в интервью датской газете Jyllands-Posten прославленный российский голкипер Ринат Дасаев . По его мнению, в 1990-х годах в России забыли о футболе, почему он и «развалился», а создать на его месте что-то новое оказалось слишком сложно. Также бывший вратарь «Спартака» отметил, что в 1980-х, когда играл он сам, футбол был искусством, нынешний же — жесткий и поверхностный.

Украинские националисты громят мигрантов

Погромы, во время которых националисты нападают на представителей нацменьшинств, становятся нормой на Украине, сообщает местный «Обозреватель». Представители националистических организаций оправдывают свои поступки тем, что мигранты «садятся на головы» украинцев. По словам же социолога Владимира Паниотто, в 2017 году «ксенофобия на Украине не выросла», однако происходящее свидетельствует о падении доверия к полиции и судам, в связи с чем власть должна озвучить свою позицию по этому вопросу.

Европа «прогнулась» под российским газом

Антимонопольная политика в отношении России делит Европу пополам, считает автор статьи в итальянской газете Il Foglio. По словам Габриэле Мочча, в то время как Еврокомиссия «Газпром» мирно решают спор о якобы имевших место нарушениях последним законов о конкуренции, такие страны, как Польша высказывают недовольство этим. По мнению журналистки, Европа «прогибается» под российским газом, так как американский все еще слишком дорог.

Украинцы не верят в «руку Москвы»