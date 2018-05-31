Телефонный террорист «заминировал» Львов

Сообщение о минирование пяти бизнес-центров во Львове поступило на "Горячую линию города", сообщила в четверг пресс-служба горсовета.
Сообщения о минировании бизнес-центров во Львове также поступали во вторник и среду, однако правоохранители не обнаружили взрывчатых средств.
"Тридцать первого мая около 9.10 (совпадает с мск) от отдела "Горячая линия города" поступило сообщение о закладке взрывных устройств в городе Львов… Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, не выдвигалось", — говорится в сообщении пресс-службы.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.