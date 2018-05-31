«Убийство» Бабченко — инсценировка или балаган?

В истории спецоперации СБУ по спасению российского журналиста пока очень много вопросов — и ни одного убедительного доказательства

«Чудесное воскрешение» журналиста Аркадия Бабченко через сутки после его якобы убийства вызвало неоднозначную реакцию. МИД России отметил, что «сразу после запуска слуха об убийстве Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию ».

«Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны», — заявили в министерстве.

Многие представители иностранных СМИ отнеслись к инсценировке критично. Так, генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар написал в Twitter, что организация «выражает глубокое негодование, обнаружив манипуляцию украинских спецслужб».

«Это новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительства играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фальшивых историй», — добавил глава «Репортеров без границ».

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором фигурирует некий гражданин Украины Г., якобы завербованный спецслужбами. Он снят со спины. СБУ утверждает, что за убийство Бабченко украинец предложил своему знакомому, бывшему участнику АТО в Донбассе, 30 тысяч долларов. Из них 15 тысяч были переданы исполнителю в качестве задатка.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с «блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко».

«Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии», — написал он в Twitter.

Порошенко предоставил семье Бабченко охрану. Чем это все закончится? Об этом в комментарии Георгия Бовта

Первое впечатление от разыгранного спектакля — недоумение: что это было? Второе впечатление — что вся эта история дурно пахнет. Разыгранный спектакль выглядит дешевым. Даже если допустить, что Бабченко кто-то действительно собирался убить, если операция разрабатывалась несколько недель, то улов СБУ явно мелковат. Какие-то невнятные съемки со спины неназванных, но якобы причастных людей. Почему этому надо верить? Запись какого-то разговора, из которого ровным счетом ничего не следует. Все остальное — это поток обвинений в адрес Москвы.

Если украинские спецслужбы как-то пытались скопировать сценарий раскрутки дела Скрипалей, то выглядит это убого. Например, если Бабченко угрожала расправа, то почему ему не предоставили охрану раньше? Наконец, главное: зачем вообще надо было инсценировать убийство, если на месте как бы преступления никого не задержали с поличным? Почему подозреваемых не задержали раньше, если было достаточно улик? К чему весь этот балаган, включая введение в заблуждение весь мир? Неужели все ради заголовков вроде «В Киеве убит российский журналист, жестко критиковавший Путина»?

СБУ уже не первый раз использует прием такой инсценировки. Всякий раз это заканчивалось на стадии выдвижения обвинений против России или «сепаратистов», доказать которые потом забывают. Так, в феврале 2017 года СБУ инсценировала похищение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Обвинили в этом пророссийского депутата райсовета Одесской области, которого потом передали ДНР. Затем о похожей инсценировке своего похищения СБУ рассказал изданию «Медиазона» бежавший на Украину бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов.

А что же просвещенная Европа? Первой ее реакцией в лице представителей СМИ было недоумение и даже возмущение. К таким выкрутасам там не привыкли. Однако возмущение, почему-то кажется, долго не продлится. Украинским спецслужбам и «молодой украинской демократии» многое прощается. Ее критика, как считается, была бы на руку «злому Путину».

Между тем так и не раскрыто дело о том, кто стрелял по демонстрантам на Майдане весной 2014-го, кто поджег здание Дома профсоюзов в Одессе той же весной. Не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета и беглого российского депутата Дениса Вороненкова, при том что в обоих случаях звучали обвинения в адрес Москвы. Арестованная по нелепому обвинению в организации госпереворота депутат Надежда Савченко, ради которой собирался было целый Совет Европы и возбуждалась Парламентская ассамблея, сегодня предана общеевропейскому забвению, и правозащитных речей в ее защиту не слышно — в отличие от времени, когда она сидела в России.

Что касается самого Бабченко, то любопытно, конечно, как он будет смотреть в глаза тем, кто успел поскорбеть по случаю его гибели от якобы рук кремлевских наймитов. Интересен и новый журналистский жанр — публичные извинения перед супругой в формате пресс-конференции. Наконец, есть вопрос и о том, насколько так называемый независимый журналист, каковым Бабченко себя до сих пор позиционировал, был вправе открыто участвовать в странных, мягко говоря, играх спецслужб? Имеет ли он после этого право продолжать называть себя журналистом, по которому, по правилам ведения войны, нельзя стрелять, или он уже сотрудник органов и, стало быть, комбатант?