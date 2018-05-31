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Базу ВМС Украины разместят под носом у России
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Советник Порошенко призвал разместить базу ВМС Украины на границе с Крымом 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Reuters
Постоянный представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин предложил Киеву разместить на границе с Крымом — в городе Геническ Херсонской области базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур.
«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе», — заявил Бабин, передает УНИАН со ссылкой на радио «Крым. Реалии».
Он заявил, что «настойчиво просил» разместить там подразделение Национальной гвардии Украины, но это предложение «не воспринято в полной мере руководством МВД».
«Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», — добавил постпред.
Ранее на этой неделе Бабин говорил, что Киев боится, что Россия может заполучить Северо-Крымский канал.
В середине мая в Херсонской области на блокпостах начали дежурить сотрудники украинской «патрульной полиции в Крыму и Севастополе», которые были командированы из разных областных управлений полиции Украины.
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