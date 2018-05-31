Базу ВМС Украины разместят под носом у России

Советник Порошенко призвал разместить базу ВМС Украины на границе с Крымом

«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе», — заявил Бабин, передает УНИАН со ссылкой на радио «Крым. Реалии».

Он заявил, что «настойчиво просил» разместить там подразделение Национальной гвардии Украины, но это предложение «не воспринято в полной мере руководством МВД ».

«Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», — добавил постпред.

Ранее на этой неделе Бабин говорил, что Киев боится, что Россия может заполучить Северо-Крымский канал.

В середине мая в Херсонской области на блокпостах начали дежурить сотрудники украинской «патрульной полиции в Крыму и Севастополе», которые были командированы из разных областных управлений полиции Украины.