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Асад сделал заявление по поводу химоружия
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Асад заявил об отсутствии у Дамаска химического оружия 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У сирийских властей нет химического оружия, и они не стали бы применять его против собственного народа. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалу RT, выдержки из которого опубликованы на сайте телекомпании в четверг.
"У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа, — приводит телеканал высказывания президента. — Предполагаемая атака (7 апреля в сирийском городе Дума — прим. ТАСС) произошла после победы сирийских войск в Гуте".
"Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него, или во время?" — продолжил Асад.
"В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было", — добавил он.
В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.
ТАСС: последние новости
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