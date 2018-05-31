Асад сделал заявление по поводу химоружия

Асад заявил об отсутствии у Дамаска химического оружия

У сирийских властей нет химического оружия, и они не стали бы применять его против собственного народа. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалу RT , выдержки из которого опубликованы на сайте телекомпании в четверг.

"У нас в любом случае нет химического оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа, — приводит телеканал высказывания президента. — Предполагаемая атака (7 апреля в сирийском городе Дума — прим. ТАСС) произошла после победы сирийских войск в Гуте".

"Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него, или во время?" — продолжил Асад.

"В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было", — добавил он.