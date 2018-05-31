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Акула утащила рыбака вместе с лодкой
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Акула утащила упрямого рыбака вместе с лодкой 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
В американском штате Южная Каролина акула попалась на удочку и десять минут таскала за собой лодку рыбака. Об этом сообщает UPI.
Майк Качман (Mike Kachman) поехал на рыбалку вместе со своим знакомым — Робом Бирчмейером (Rob Birchmeier). Когда тот подцепил акулу, он стал снимать происходящее со своей лодки. Позднее мужчина выложил ролик в Facebook.
По словам автора видео, хищная рыба около десяти минут буксировала каяк Бирчмейера. Затем она вырвалась и уплыла. Качман отметил, что из-за акул плохо клевали форель и элопсы.
«Но мы все равно нашли несколько и прекрасно провели время», — добавил он.
В 2017 году сообщалось, что в Австралии акула напала на 15-летнюю девушку, которая ловила кальмаров с каяка. Она упала в воду и с криками пыталась выбраться из воды. Ей на помощь пришел отец.
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