Трамп отрепетировал беседу с Мюллером

"Джулиани сказал, что он провел, лично и по телефону, занятия с президентом. Он сказал, что президент спросил, что он может отвечать [Мюллеру]", — написала О'Доннелл

Она отметила, что президент также интересовался, на какие вопросы он не должен давать ответа исходя из условий конфиденциальности.