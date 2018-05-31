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Трамп отрепетировал беседу с Мюллером
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Трамп отрепетировал беседу с Мюллером 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп отрепетировал со своим адвокатом Рудольфом Джулиани ответы на вопросы, которые ему может задать спецпрокурор Роберт Мюллер во время беседы о предполагаемом российском вмешательстве в политику Соединенных Штатов. Об этом написала журналистка NBC Келли О'Доннелл в своем твиттере.
"Джулиани сказал, что он провел, лично и по телефону, занятия с президентом. Он сказал, что президент спросил, что он может отвечать [Мюллеру]", — написала О'Доннелл
Она отметила, что президент также интересовался, на какие вопросы он не должен давать ответа исходя из условий конфиденциальности.
Ранее сообщалось, что Мюллер семь часов допрашивал зятя Трампа Джареда Кушнера.
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