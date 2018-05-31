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Украинских медиков обвинили в росте смертности в Польше
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Украинских медиков обвинили в росте смертности в Польше 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер польского парламента Станислав Тишка во время телепередачи косвенно обвинил украинских медсестер и медбратьев, которые менее квалифицированы, чем их польские коллеги, в росте смертности в Польше, сообщает украинский портал «Вести».
«Высказав мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер превысил уровень порядочности и обратился к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан. Кроме факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев. Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша. От имени всех граждан Украины, которые работают в Польше, мы требуем извинений от господина вице-маршала Станислава Тишки», — заявили в украинском посольстве.
Кроме того, дипломатическое ведомство Украины обратилось к властям Польши с просьбой применить к Тишке «должное дисциплинарное наказание», а также «принять меры по предотвращению распространения в публичном пространстве Польши стереотипов ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины».
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