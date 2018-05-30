Меланья Трамп ответила обеспокоившимся СМИ

Первая леди США Меланья Трамп рассказала о своем состоянии, отметив повышенные интерес к себе со стороны СМИ. Об этом она написала в твиттере.

«Я замечаю, как СМИ работают сверхурочно, пытаясь угадать, где я и что я делаю. Можете не беспокоиться, я в Белом доме со своей семьей, чувствую себя прекрасно и работаю на благо детей и американцев!» — написала Трамп.

В середине мая первая леди США перенесла небольшую операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Спустя несколько дней она вернулась в Белый дом, однако на публике не появлялась.