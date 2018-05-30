Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина — и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестало нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России?

Казахстан неожиданно заявил о готовности запретить ввоз в страну российского бензина по железной дороге. Не навсегда, а временно, на три месяца. Такое предложение выдвинул министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Окончательное решение будет принято после того, как 6 июня пройдут публичные обсуждения этой темы.

Мотивы такого решения в Астане официально не озвучили. Местные эксперты заявили, что причиной стало увеличение стоимости российского топлива. Однако Бозумбаев рассказал, что на цены на АЗС в стране может влиять не только рост цен на бензин в России, но и образовавшийся переизбыток топлива в самом Казахстане.

«Нашим нефтепереработчикам нужно сбывать бензин, а его накопления увеличиваются, потому что два завода уже модернизированы», — рассказал Канат Бозумбаев.

Почему же Казахстан, который является одним из крупнейших в регионе добытчиков нефти, импортирует бензин из России? Тем более, если свой в избытке?

На самом деле, Казахстан предпочитает продавать больше нефти на экспорт и получать валютную выручку. С переработкой же и производством топлива в стране проблема до недавнего времени была проблема. Переработкой занимались лишь три НПЗ — Атырауский, Павлодарский и Шымкентский, которые полностью не обеспечивали внутренние потребности. «Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана исторически связана с российской. При наличии железных дорог и соседнего государства, в котором до недавних пор поддерживались низкие цены на бензин и дизтопливо, особого смысла в строительстве новых НПЗ не было — дешевле было импортировать недостающие объемы», — объясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Россия как партнер по ЕАЭС поставляет в Казахстан нефтепродукты беспошлинно. В разные периоды Россия покрывала до 30% потребностей казахстанского рынка бензина.

Собственно, поэтому в Казахстане вообще запрещен экспорт светлых нефтепродуктов, ибо самим не хватает. Но в последнее время в Казахстане заговорили об отказе от импорта бензина и открытии экспорта собственных светлых нефтепродуктов. Ведь именно для их производства и была проведена модернизация двух НПЗ. В итоге казахи стали больше перерабатывать собственной нефти, но продолжали закупать много бензина в России (который в оптовом звене дешевле). Это привело к накоплению лишних объемов бензина внутри страны.

Таким образом, российский бензин стал конкурентом собственным казахстанским нефтепродуктам. А нефтепереработчикам надо отбивать инвестиции в модернизацию. Казахи хотят частично закрыть поставки с российского рынка, чтобы российский бензин не конкурировал с этими модернизированными предприятиями, говорит эксперт ФНЭБ Игорь Юшков

С другой стороны, по его словам, казахстанские власти могут также опасаться, что казахстанские поставщики начнут отправлять бензин в Россию, чтобы подзаработать на разнице цен. В итоге уже Казахстан столкнется с дефицитом бензина у себя на родине и ростом цен. Только паритет цен в обеих странах позволяет избегать таких перетоков.

Что касается России, то ожидаемое снижение акцизов на бензин с июля должно сдержать дальнейшее повышение цен внутри страны. Чтобы вернуть их к прежним значениям, потребуются новые меры. Конечно, на запрет экспорта нефтепродуктов, как в Казахстане, Россия не пойдет, но могут быть введены некие ограничения для экспорта. Они смогли бы помочь избежать нового дефицита бензинов и дизтоплива, которое выльется в очередной виток роста цен.