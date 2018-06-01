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В Армении назначили восемь из десяти губернаторов
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Правительство Армении назначило восемь из десяти губернаторов 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Армении на заседании в пятницу назначило восемь из 10 областных губернаторов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране необходимо сменить всех губернаторов областей.
Решением камбина от занимаемых должностей освобождены главы Араратской области Арамаис Григорян, Котайкской — Карапет Гулоян, Ваойцдзорской — Арутюн Саркисян, Тавушской — Овик Абовян, Лорийской — Артур Налбандян, Гегаркуникской — Карен Ботоян.
Губернатором Араратской области назначен бывший сельский староста села Нор Кянк Гарик Саркисян. Член правления возглавляемой премьер-министром партии "Гражданский договор" Романос Петросян возглавил Котайкскую область, а мэр города Иджеван Ваге Галумян — Тавушскую область.
Губернатором Ширакской области назначен член правления партии "Гражданский договор" Карен Саруханян, Гегаркуникской — представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. На пост губернатора Арагацотнской области назначен представитель "Дашнакуутюн" Ашот Симонян, который занимал эту должность с июля 2017 года, но ушел в отставку в конце апреле 2018 года. Руководителем Вайоцдзорской области стал бывший мэр города Вайк Арагац Сагателян, Лорийской области — Грант Маргарян.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.
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