Наполеон по-киевски: украинский министр призвал сжечь Москву

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал Россию «империей варваров». По его словам, изменить или перевоспитать Кремль и Москву невозможно, в связи с чем призвал сжечь российскую столицу.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал в своем фейсбуке воинственный пост, в котором призывает к сожжению Москвы — столицу «империи варваров», как он охарактеризовал Россию.

«Цель империи варваров — разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. «Случайные» смерти и банальные пули», — пишет украинский чиновник.

Омелян уверен, что Украина «в борьбе, страшной ценой, добивается собственной свободы», и упрекает «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией. «И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках», — пишет Омелян, подводя к своему основному выводу:

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь».

Уровню украинской элиты уже давно не приходится удивляться, прокомментировал слова Омеляна в интервью ФАН военный обозреватель Виктор Баранец . «У меня в памяти слова Юлии Тимошенко о том, что Россию „надо выжигать ядерными зарядами“. Ну, а если говорить без скабрезных шуток, гораздо хуже то, что украинская политическая „элита“ не просто потеряла берега — она уже теряет здравый рассудок»», — пояснил эксперт.

По его словам, «такие вещи могут заявлять не серьезные государственные деятели, а бандиты, находящиеся в крайнем состоянии паники».

«Игра их слов, какими бы жгучими, образными они ни были, какой бы атомной температуры ненавистью они ни пылали, все эти заявления нереалистичны. Пока это — пустая злоба с глубоко антироссийской, я бы даже сказал, «бандеровской начинкой», — резюмирует Баранец.

Последнее скандальное заявление Омеляна, обращенное в адрес России ранее, было связано с началом движения по Крымскому мосту. Министр заверил, что Украина «скрупулезно подсчитывает» свои убытки от открытия Крымского моста и пообещал, что «все счета будут России выставлены». По словам Омеляна, убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год.

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал украинский министр.

Омелян при этом заявляет, что ограниченная возможность доступа украинских судов к Азовскому морю — лишь прямые убытки. Суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен, уверяет он.

Стоит отметить, что тот комментарий Омеляна выглядит вполне миролюбиво на фоне высказываний некоторых его коллег. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура… Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект, — говорит Мосийчук. — Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».

Говоря о том, принял бы он сам участие в уничтожении моста, Мосийчук сказал, что так бы и поступил, если бы занимал пост министра обороны.

На заявление украинского политика ответил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара