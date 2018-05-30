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Асад ответил назвавшему его «животным» Трампу
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Асад ответил назвавшему его «животным» Трампу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который назвал его "животным".
Корреспондент телеканала поинтересовался у Асада, как он называет американского коллегу.
"Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану. На этом языке изъясняется Трамп, что позволяет составить о нем представление", — сказал сирийский президент.
По словам Асада, подобные высказывания Трампа ни на что повлиять не могут. Он добавил, что прислушиваться нужно к здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали.
"А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично", — заключил Асад.
В апреле Трамп заявил, что "животное Асад" ответит за "организацию химатаки в Восточной Гуте".
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