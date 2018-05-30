Нетаньяху заявил о самом мощном ударе Израиля

Нетаньяху: Израиль дал самый мощный за многие годы ответ на обстрелы из сектора Газа

"Со вчерашнего дня Армия обороны Израиля мощно ответила на обстрелы из сектора Газа и поразила десятки террористических целей, это был сильнейший удар, направленный нами против них за годы режима ХАМАС, "Исламского джихада", а также других поддерживаемых Ираном террористических организаций, которые несут ответственность за эскалацию", — сказал глава израильского кабмина. Нетаньяху указал, что "не будет вдаваться в подробности планов [Израиля], так как не хочет, чтобы враг знал, чего ожидать". "Но совершенно ясно одно: когда они испытывают нас, они расплачиваются немедленно, и, если они продолжат испытывать нас, это будет стоить им очень дорого", — добавил премьер, чьи высказывания распространила в среду его пресс-служба.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в среду, что за сутки во вторник и среду поразила в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства 65 целей в секторе Газа. "65 целей террористов поражены Армией обороны Израиля: схроны с беспилотниками, мастерские по производству ракет, военные лагеря, тренировочные базы, цеха по производству боеприпасов, морское вооружение, компоненты ракет ПВО", — указали военные. Сообщений о пострадавших в результате этих ударов не поступало.

По подсчетам израильских военных, палестинские радикалы с раннего утра вторника выпустили более 70 ракет и десятки минометных снарядов по Израилю. Три десятка из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". По утверждениям израильской армии, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю, в частности, десятки ракет иранского производства. Военные сообщили о семи крупных ракетных залпах, осуществленных боевиками по еврейскому государству, в результате ранения получили трое израильских солдат.

В предыдущий раз такого размаха военные действия на границе сектора Газа достигали в июле — августе 2014 года, когда Израиль проводил в анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". Именно прекращение ракетных обстрелов с территории сектора было тогда заявленной целью действий военных в регионе. За 50 дней погибли свыше 2 тыс. палестинцев, еще около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года) и шесть мирных жителей убитыми.