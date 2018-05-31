Порошенко восхитился спецоперацией СБУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецоперация по предотвращению покушения на журналиста Аркадия Бабченко была проведена блестяще, а участвовавших в ней сотрудников украинской Службы безопасности назвал героями.
"Все вы видели по телевидению вчера результаты блестящей операции, которая была проведена героями из Службы безопасности Украины, весь мир увидел настоящее лицо нашего врага — засылают оружие целые грузовики, засылают деньги для того, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, государственных деятелей. Когда мы схватили их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам не украинцев надо осуждать, а Россию", — заявил Порошенко, выступая в четверг с речью на последнем звонке в лицее в Ивано-Франковске.
Его выступление транслировали украинские телеканалы.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с решением распространить информацию о "смерти" Бабченко, оказавшуюся ложной.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины, он задержан и дает показания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.