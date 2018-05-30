Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня

Главные события среды

«Убитый» Бабченко появился на публике

Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает украинский канал NewsOne.

Задержан помощник Лукашенко

В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщил КГБ.

«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» обратился в европейские суды для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома».

Украинский министр потребовал "сжечь Москву"

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook назвал Россию «империей варваров».

Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды

Сервис Uber Eats закрывается в России и становится частью сервиса "Яндекс. Еда", говорится в сообщении Uber Eats.

Губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе в отставку со своего поста.

Интернет-провайдеры повысят цены с лета

В первый день июня некоторые провайдеры повысят для россиян цены на интернет, сообщает «Коммерсант».

Россиянам отказывают в ипотеке

В России происходит настоящий ипотечный бум — объемы выдачи жилищных кредитов в первом квартале 2018 года, по данным ДОМ.РФ, оказались рекордными за всю историю наблюдений.

Россияне решили остаться в России

Почти половина россиян планирует провести лето дома. Об этом сообщается на на сайте Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Названы сроки окончания антироссийских санкций

США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над полуостровом передаст Киеву.