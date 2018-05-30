Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня

«Убитый» Бабченко появился на публике
Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает украинский канал NewsOne.
Задержан помощник Лукашенко
В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщил КГБ.
«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» обратился в европейские суды для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома».
Украинский министр потребовал "сжечь Москву"
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook назвал Россию «империей варваров».
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Сервис Uber Eats закрывается в России и становится частью сервиса "Яндекс. Еда", говорится в сообщении Uber Eats.
Губернатор Алтайского края подал в отставку
Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе в отставку со своего поста.
Интернет-провайдеры повысят цены с лета
В первый день июня некоторые провайдеры повысят для россиян цены на интернет, сообщает «Коммерсант».
Россиянам отказывают в ипотеке
В России происходит настоящий ипотечный бум — объемы выдачи жилищных кредитов в первом квартале 2018 года, по данным ДОМ.РФ, оказались рекордными за всю историю наблюдений.
Россияне решили остаться в России
Почти половина россиян планирует провести лето дома. Об этом сообщается на на сайте Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Названы сроки окончания антироссийских санкций
США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над полуостровом передаст Киеву.