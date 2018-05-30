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Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

«Убитый» Бабченко появился на публике

Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает украинский канал NewsOne.
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Задержан помощник Лукашенко

В Белоруссии задержали помощника президента страны — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщил КГБ.
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«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» обратился в европейские суды для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома».
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Украинский министр потребовал "сжечь Москву"

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook назвал Россию «империей варваров».
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Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды

Сервис Uber Eats закрывается в России и становится частью сервиса "Яндекс. Еда", говорится в сообщении Uber Eats.
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Губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе в отставку со своего поста.
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Интернет-провайдеры повысят цены с лета

В первый день июня некоторые провайдеры повысят для россиян цены на интернет, сообщает «Коммерсант».
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Россиянам отказывают в ипотеке

В России происходит настоящий ипотечный бум — объемы выдачи жилищных кредитов в первом квартале 2018 года, по данным ДОМ.РФ, оказались рекордными за всю историю наблюдений.
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Россияне решили остаться в России

Почти половина россиян планирует провести лето дома. Об этом сообщается на на сайте Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
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Названы сроки окончания антироссийских санкций

США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над полуостровом передаст Киеву.
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