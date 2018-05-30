Порошенко дал поручения в отношении Бабченко

Порошенко поручил приставить к Бабченко охрану

«Приветствую СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», — написал Порошенко в Twitter и отметил, что «украинские правоохранительные органы с каждым днём становятся сильнее».

Он добавил, что поручил приставить к Бабченко и его семье охрану.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ.