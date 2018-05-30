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Порошенко дал поручения в отношении Бабченко
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У российского актера трагически погиб сын

Порошенко поручил приставить к Бабченко охрану 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что после инсценировки заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко поручил приставить к нему охрану.
«Приветствую СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», — написал Порошенко в Twitter и отметил, что «украинские правоохранительные органы с каждым днём становятся сильнее».
Он добавил, что поручил приставить к Бабченко и его семье охрану.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ.
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