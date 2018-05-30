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«А если бы его мама в окно бы вышла?»
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

«А если бы его мама в окно бы вышла?»: Рынска о Бабченко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Светская журналистка Божена Рынска высказалась по поводу инсценировки убийства Аркадия Бабченко.
По ее словам, после известия о смерти Бабченко ее «трясло полночи», «сердце болело».
«Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Встретилась с Еленой Никитиной и Юлией Щербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело. А это всё постановка и комедия, вы хотите сказать? Ну и мерзость, ну и мерзость», — написала журналистка в Facebook.
Рынска заявила, что «такими вещами не шутят», «нельзя играть в такое» и «это не повод для театральной постановки».
«Умер-шмумер, лишь бы был здоров», — добавила Божена в следующем посте.
Еще через некоторое время Рынска снова вернулась к ситуации с Аркадием Бабченко и задалась вопросом, что было бы, если б мама или жена журналиста не выдержали бы известия о его смерти.
«А если бы его мама в окно бы вышла? Были бы Ромео и Джульетта-2. Я себя на ее место примеряю. Я без Игоря просто жить не могу. Это мой брат-близнец. И я бы просто съела бы банку ношпы, запив церукалом, причем сразу… А тут просыпается Ромео, а Джульетта рядом валяется», — написала Рынска.
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась накануне вечером. Спустя почти сутки глава СБУ Василий Грицук созвал брифинг, на котором рассказал, что Бабченко жив, а покушение было инсценировкой.
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