«А если бы его мама в окно бы вышла?»: Рынска о Бабченко

Светская журналистка Божена Рынска высказалась по поводу инсценировки убийства Аркадия Бабченко

По ее словам, после известия о смерти Бабченко ее «трясло полночи», «сердце болело».

«Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Встретилась с Еленой Никитиной и Юлией Щербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело. А это всё постановка и комедия, вы хотите сказать? Ну и мерзость, ну и мерзость», — написала журналистка в Facebook.

Рынска заявила, что «такими вещами не шутят», «нельзя играть в такое» и «это не повод для театральной постановки».

«Умер-шмумер, лишь бы был здоров», — добавила Божена в следующем посте.

Еще через некоторое время Рынска снова вернулась к ситуации с Аркадием Бабченко и задалась вопросом, что было бы, если б мама или жена журналиста не выдержали бы известия о его смерти.

«А если бы его мама в окно бы вышла? Были бы Ромео и Джульетта-2. Я себя на ее место примеряю. Я без Игоря просто жить не могу. Это мой брат-близнец. И я бы просто съела бы банку ношпы, запив церукалом, причем сразу… А тут просыпается Ромео, а Джульетта рядом валяется», — написала Рынска.