Интерпол открестился от красного уведомления Браудеру

Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Интерпола.
"Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола", — заявили в Интерполе.
Ранее Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.
Впоследствии полиция Испании отпустила предпринимателя после дачи показаний.
Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО "Матросская Тишина" в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций "Газпрома" на сумму около 3 млрд руб.