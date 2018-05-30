Ещё
Интерпол открестился от красного уведомления Браудеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерпол не выдавал ордер на арест Браудера 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Интерпола.
"Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола", — заявили в Интерполе.
Ранее Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.
Впоследствии полиция Испании отпустила предпринимателя после дачи показаний.
Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО "Матросская Тишина" в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций "Газпрома" на сумму около 3 млрд руб.
Газета.Ru: последние новости
Украина запретила три российские книги Порошенко пообещал инициировать встречу по Донбассу в "нормандском формате" Пресс-служба полиции Испании не может подтвердить арест Браудера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестованные деньги Захарченко похищены192
«Убитый» Бабченко появился на публике222
Россия ответила на санкции164
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие102
В Донбассе погибли украинские военные65
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:45
Арестованные деньги Захарченко похищены
Криминал Происшествия
01:38
«Убитый» Бабченко появился на публике
Происшествия
00:43
В Донбассе погибли украинские военные
В мире Украина
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
00:24
«Тут одним человеком не отделаешься»
Украина Происшествия
03:06
Россия ответила на санкции
Экономика Статьи
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение