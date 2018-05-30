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Врачей Солсбери поймали на лжи
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Врачи Солсбери прокололись на лжи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Врачей, которые лечили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, поймали на лжи. В интервью BBC они рассказали, что поначалу приняли симптомы за отравление опиоидами. Соответственно, никто из медиков не принял должных мер безопасности — больных лечили в прямом смысле голыми руками.
Соответственно возникает вопрос, если бы Скрипалей действительно отравили нервно-паралитическим веществом, то почему врачи не пострадали. Таким образом, версия о применении «Новичка», которую продвигает Лондон, снова оказалась под вопросом.
Выяснился и еще один странный факт: лечащий врач прямо заявил, что не верил в то, что Сергей и его дочь Юлия «смогут выкарабкаться», однако на выздоровление после такого страшного отравления у них ушло чуть больше месяца. В Солсбери это объясняют участием местной химлаборатории, которая якобы давала очень ценные консультации врачам.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Москва последовательно опровергает все голословные и бездоказательные обвинения со стороны Лондона в причастности к данному преступления.
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