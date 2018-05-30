Как датчанки поссорились из-за Путина

Старые подруги могут стать врагами. Если верить новому реалити-шоу на датском телеканале ДР2 (DR2), многолетняя дружба Анны Либак (Anna Libak) и Марие Краруп (Marie Krarup) «разбита вдребезги».

Кажется, на Западе много людей, которые восхищаются Владимиром Путиным , причем некоторые настолько сильно, что даже начинают сомневаться в демократии.

Возможно, дело в том, что идея диктатуры получает все большее влияние в нынешний период западной истории, когда люди явно сомневаются, что происходящее — под контролем, а потому все меньше поддерживают либеральную демократию.

Другие просто-напросто видят в Путине Мефистофеля нашего времени, или еще хуже — Сталина. По их словам, Путин стремится «навести порядок» на Западе.

Так вот оно что, просто Путин посреди хаоса разделяет воды (отсылка на сотворение мира в Библии — прим. перев.). Но очевидно, что он еще и ссорит старых друзей. Если верить реалити-шоу «Подруги в Путинлэнде» (Veninder i Putinland) на ДР2 — или как мне лучше назвать этот жанр?— конфликт между Россией и Западом «разбил вдребезги многолетнюю дружбу политика Марие Краруп и журналистки Анны Либак».

И вот ДР послала этих двух подруг в путешествие по «Путинлэнду», чтобы посмотреть, смогут ли они вновь подружиться, или же «Россия встала между ними навсегда». Одним словом, настоящий триллер.

Ну, это вполне может быть забавным, несмотря на довольно спекулятивную постановку. Ведь что ни говори, а речь идет о двух самых известных и толковых участниках современных дебатов и послушать их точку зрения почти всегда интересно.

В вопросе о России они не просто не согласны друг с другом, они придерживаются диаметрально противоположных мнений. Краруп считает, что мы демонизируем Путина и преувеличиваем угрозу, исходящую от России. Либак уверена, что переоценить эту угрозу просто невозможно. По ее мнению, на кону стоит выживание Европы. Она полагает, что Краруп — это риск для нашей безопасности!

Обе они говорят по-русски и раньше работали военными переводчиками в министерстве обороны Дании . В двух первых из трех частей передачи они приезжают Россию, где для начала заходят в церковь, чтобы понять, как соотносится между собой принадлежность к русской нации и принадлежность к православному христианству. Другими словами, чтобы разобраться в русской идентичности.

Там они говорят с отцом Леонидом, который рассказывает, что общество оказывает церкви большую поддержку, но было трудно вновь вложить в головы населения догмы, так как «повторной христианизации» противоречили экономические интересы.

Обе наши две подруги нашли подтверждение тому, с чем они и пришли. По мнению Краруп, здорово, что церковь пережила советское правление, и она принимает за чистую монету то, как священник отождествляет «русскость» с «православностью», тогда как Либак рассматривает церковь как пропагандистскую организацию, которая старается продемонстрировать превосходство русской духовности над Западом.

Затем они посещают домашние пивоварни, где немного нового узнают, помимо того, что русские при Путине учатся немного меньше пить и немного больше разговаривать.

Затем — поездка в военный музей, чтобы посмотреть на бронированный кулак России и оценить, стоит ли его бояться. Краруп в этой связи ясно дает понять, что российские вооружения составляют всего одну десятую часть от сил НАТО . Само собой, они и здесь не согласны друг с другом: Либак доверяет суждению НАТО, которая оценивает угрозу как высокую, Краруп верит Путину.

В музее двум подружкам позволяют разобрать и потом собрать автомат Калашникова, а также пострелять из него. Либак настаивает на том, чтобы стрелять настоящими патронами, «чтобы их было видно», а не холостыми. Возможно, это кое-что о ней говорит.

Как уже было сказано, Путин ссорит друзей. Сам я скорее на стороне Краруп, хотя я и вижу, что она иногда слишком сильно чувствует себя призванной защищать то, что происходит в России. Я считаю, что Западу стоит как можно скорее наладить взаимопонимание с Россией и стабилизировать отношения.

Смогут ли бывшие подруги подружиться вновь? Да кому какое до этого дело.

Jyllands-Posten, Дания