ВСУ препятствуют работе наблюдателей в Донбассе

Украинские силовики препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Украинское командование продолжает препятствовать работе наблюдателей СММ ОБСЕ у линии боевого соприкосновения", — заявил Марочко.
По данным Народной милиции, командование 54 бригады ВС Украины поставило задачу отслеживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наблюдателей миссии в районе населенного пункта Луганское у линии соприкосновения. Марочко уточнил, что данные меры приняты украинским командованием, чтобы скрыть факты нарушения минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения в Донбассе. Марочко добавил, что Народная милиция ЛНР, в свою очередь, "соблюдает взятые на себя обязательства".