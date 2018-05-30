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ВСУ препятствуют работе наблюдателей в Донбассе
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ВСУ препятствуют работе наблюдателей в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Украинское командование продолжает препятствовать работе наблюдателей СММ ОБСЕ у линии боевого соприкосновения", — заявил Марочко.
По данным Народной милиции, командование 54 бригады ВС Украины поставило задачу отслеживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наблюдателей миссии в районе населенного пункта Луганское у линии соприкосновения. Марочко уточнил, что данные меры приняты украинским командованием, чтобы скрыть факты нарушения минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения в Донбассе. Марочко добавил, что Народная милиция ЛНР, в свою очередь, "соблюдает взятые на себя обязательства".
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