ВСУ сорвали пересменку на Донецкой станции

ВСУ сорвали пересменку на Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

Украинские силовики сорвали в среду днем пересменку рабочих Донецкой фильтровальной станции, открыв огонь по району ее нахождения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли о снайперском огне со стороны украинских силовиков по Донецкой фильтровальной станции.

"Украинская сторона в очередной раз сорвала пересменку на Донецкой фильтровальной станции… В 12.00 (совпадает с московским — ред.) миссия (СММ ОБСЕ — ред.) отказалась осуществлять мониторинг, не дождавшись установления устойчивого режима прекращения огня в районе донецкой фильтровальной станции. На станции продолжила работать предыдущая смена", — сказал представитель ведомства.