ВСУ сорвали пересменку на Донецкой станции

Украинские силовики сорвали в среду днем пересменку рабочих Донецкой фильтровальной станции, открыв огонь по району ее нахождения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли о снайперском огне со стороны украинских силовиков по Донецкой фильтровальной станции.
"Украинская сторона в очередной раз сорвала пересменку на Донецкой фильтровальной станции… В 12.00 (совпадает с московским — ред.) миссия (СММ ОБСЕ — ред.) отказалась осуществлять мониторинг, не дождавшись установления устойчивого режима прекращения огня в районе донецкой фильтровальной станции. На станции продолжила работать предыдущая смена", — сказал представитель ведомства.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.