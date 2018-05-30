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ВСУ сорвали пересменку на Донецкой станции
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ВСУ сорвали пересменку на Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики сорвали в среду днем пересменку рабочих Донецкой фильтровальной станции, открыв огонь по району ее нахождения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли о снайперском огне со стороны украинских силовиков по Донецкой фильтровальной станции.
"Украинская сторона в очередной раз сорвала пересменку на Донецкой фильтровальной станции… В 12.00 (совпадает с московским — ред.) миссия (СММ ОБСЕ — ред.) отказалась осуществлять мониторинг, не дождавшись установления устойчивого режима прекращения огня в районе донецкой фильтровальной станции. На станции продолжила работать предыдущая смена", — сказал представитель ведомства.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.
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