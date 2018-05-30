Ещё
Джонсон прокомментировал освобождение Браудера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон прокомментировал освобождение Браудера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рад освобождению главы фонда Hermitage Capital Билла Браудера и призывает власти РФ сконцентрироваться на задаче привлечения к ответу виновных в смерти Сергея Магнитского.
Ранее представитель Национальной полиции Испании сообщил, что Браудер был отпущен из комиссариата в Мадриде после того, как его опросили. Он пояснил, что ордер на арест не имел надлежащей юридической силы.
"Только что говорил с Биллом Браудером — очень рад, что он уже освобожден. Москва должна концентрироваться на привлечении к ответу виновных в убийстве Магнитского", — написал Джонсон в Twitter.
Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
РИА Новости: последние новости
В Киеве заявили о "проблемах" России с Крымским мостом Президент ФРГ выразил надежду на активизацию "нормандского формата" ВСУ препятствуют работе наблюдателей в Донбассе, заявили в ЛНР
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан помощник Лукашенко115
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»72
Дикие доходы Михалкова поразили народ498
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»325
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями75
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:59
Задержан помощник Лукашенко
СНГ В мире
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:52
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»
Украина В мире
01:38
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение