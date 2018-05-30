Джонсон прокомментировал освобождение Браудера 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рад освобождению главы фонда Hermitage Capital Билла Браудера и призывает власти РФ сконцентрироваться на задаче привлечения к ответу виновных в смерти Сергея Магнитского.
Ранее представитель Национальной полиции Испании сообщил, что Браудер был отпущен из комиссариата в Мадриде после того, как его опросили. Он пояснил, что ордер на арест не имел надлежащей юридической силы.
"Только что говорил с Биллом Браудером — очень рад, что он уже освобожден. Москва должна концентрироваться на привлечении к ответу виновных в убийстве Магнитского", — написал Джонсон в Twitter.
Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.