Браудер ускользнул в Британию

Финансист Уильям Браудер, ранее задержанный и отпущенный испанской полицией, заявил, что направляется обратно в Лондон.
Ранее в национальной полиции сообщили, что Браудер был отпущен из комиссариата в Мадриде после того, как его опросили и было установлено, что ордер не имеет надлежащей юридической силы. До этого сам Браудер сообщил в Twitter о своем задержании по российскому ордеру на арест, поданному в Интерпол.
"Только что прошел иммиграционный контроль в аэропорту Мадрида без каких-либо проблем. На пути назад в Лондон", — написал Браудер в Twitter.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.