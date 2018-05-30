Бабченко: сакральная жертва для гибридной войны

Может, это звучит не по-христиански, но поражает одно временное совпадение. Недавний эмигрант Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве на пороге своей съемной квартиры именно тогда, когда эффект скандала с отравлением Скрипалей стал сходить на нет. Словно кто-то помнит английскую мудрость о том, то утюг надо постоянно держать на огне.

Между тем, сам Бабченко ради повышения собственной «капитализации» в кругах зарубежных российских доброжелателей постоянно говорил о страшных угрозах своей жизни, исходящих, естественно, из России-Мордора. И поэтому не будет ничего удивительного в том, если в очередной раз запачканным его кровью пальцем твердо укажут на Кремль и «кровавый режим».

Собственно, на Украине это уже третья попытка подряд найти сакральную жертву происков России , от которой, понятное дело, исходит все зло на земле незалежной — от инфляции до коррупции. Сначала на нас хотели повесить взрыв, унесший жизнь Павла Шеремета . Но тот был в оппозиции ко всем и всему, а потому пример оказался не столь ярким. Затем в организации убийства мужа певицы Максаковой, экс-депутата Дениса Вороненкова обвинили ее бывшего мужа, действовавшего-де с подачи таинственного полковника ФСБ . Но Вороненков был фигурой уж очень сомнительной.

А вот личность Аркадия Бабченко вполне подходит для раскрутки очередного акта «наглого и циничного поведения России». Достаточно сказать, что бывший офицер войск связи, затем военкор «МК» и «Новой газеты» покинул Россию, обвинив ФСБ в покушении на его жизнь и свободу. Но удачи такая легенда ему не принесла. В Чехии , куда он отправился изначально, для него не нашлось работы, и он чуть ли не голодал. В Израиле его ограбили. На Украине он успел уже получить по голове от неизвестных злодеев. Хотя кто они, у Бабченко не было сомнений. Там же он нашел работу на скромном крымско-татарском телеканале.

В свободное же от своих передряг время Бабченко исходил желчью по каждому связанному с Россией и русским миром событию. Естественно, он призывал силой вернуть Крым и подавить «сепаров» на Донбассе. Борцов за сохранение русских школ в Латвии рекомендовал наслать по адресу, который нельзя воспроизвести по соображениям цензуры. Обещал въехать в Кремль на белом танке вслед за миротворцами из НАТО . Словом, всеми силами представлял себя интернет-врагом России, которого в Кремле должны были до дрожи бояться и ненавидеть. Иногда его ненависть ко всему русскому уж совсем носила истерический характер, и виртуоз клавиатуры от переполнявших его эмоций переходил на мат.

Понятно, что теперь кто бы реально ни застрелил Бабченко (по одной из версий — просто за долги), хор по обе стороны границы будет стенать по поводу очередного кровавого преступления путинского режима. Это живой Бабченко был откровенным клоуном, а теперь его личность раздуют до масштабов вселенской совести. Гибридная фигура для гибридной войны. И вот уже украинский премьер Гройсман говорит о «русской тоталитарной машине, которая не простила Бабченко его честности и принципиальности». И это пока только разминка, скоро включатся главные «глашатаи демократии и прогресса».

Нам же обещали неприятности, дабы особенно не радовались грядущему чемпионату мира по футболу? Все идет по расписанию.