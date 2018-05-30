ЕС не может создать свой подход к обороне из-за НАТО, заявил Лавров

Сергей Лавров. Брюссель пытается сформировать собственный подход к обороне, но все равно "никуда не денется от НАТО ", заявил глава МИД России "Евросоюз рассчитает избавиться от зависимости, от капризов Вашингтона в сфере безопасности и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как военный Шенген… Мгновенно к этому начинанию подключилась НАТО, и я вас уверяю, что никуда они от НАТО не денутся", — заявил министр в выступлении на форуме "Примаковские чтения". "Но это опять будет блоковое мышление, блоковый подход к обеспечению безопасности", — добавил Лавров. Глава российского МИД назвал "печальной психологией" подход, при котором страны Европы будут приглашать союзников по НАТО строить на своей территории военные базы, чтобы "обнажить штыки" в сторону России Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".