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ЕС не может создать свой подход к обороне
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ЕС не может создать свой подход к обороне из-за НАТО, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Брюссель пытается сформировать собственный подход к обороне, но все равно "никуда не денется от НАТО", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Евросоюз рассчитает избавиться от зависимости, от капризов Вашингтона в сфере безопасности и начинает формировать свой подход к обороне, опираясь на себя и даже устраивая обсуждение таких проектов, как военный Шенген… Мгновенно к этому начинанию подключилась НАТО, и я вас уверяю, что никуда они от НАТО не денутся", — заявил министр в выступлении на форуме "Примаковские чтения".
"Но это опять будет блоковое мышление, блоковый подход к обеспечению безопасности", — добавил Лавров.
Глава российского МИД назвал "печальной психологией" подход, при котором страны Европы будут приглашать союзников по НАТО строить на своей территории военные базы, чтобы "обнажить штыки" в сторону России.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".
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