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Браудера задержали в Испании
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Браудер задержан по запросу России 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера 30 мая задержала испанская полиция. Об этом финансист рассказал в своем твиттере.
Браудер заявил, что был задержан по запросу России в Интерпол.
По словам главы Hermitage Capital, его отвезли в полицейские участок. Других подробностей задержания он пока не привел.
Гражданина Великобритании Уильяма Браудера в 2013 году заочно осудили в Москве на девять лет тюрьмы, обвинив его в неуплате налогов на сумму более 522 миллионов рублей.
Осенью 2017-го появилась информация, что Россия внесла его в базу разыскиваемых лиц Интерпола. В конце 2017 года в России Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей.
С фондом Hermitage Capital сотрудничал юрист Сергей Магнитский, умерший в СИЗО в 2009 году. Браудер стал одним из инициаторов санкционного «закона Магнитского».
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