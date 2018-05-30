Браудера задержали в Испании

Браудер задержан по запросу России

Главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера 30 мая задержала испанская полиция. Об этом финансист рассказал в своем твиттере.

Интерпол. Браудер заявил, что был задержан по запросу России

По словам главы Hermitage Capital, его отвезли в полицейские участок. Других подробностей задержания он пока не привел.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Гражданина Великобритании Уильяма Браудера в 2013 году заочно осудили в Москве на девять лет тюрьмы, обвинив его в неуплате налогов на сумму более 522 миллионов рублей.

Осенью 2017-го появилась информация, что Россия внесла его в базу разыскиваемых лиц Интерпола. В конце 2017 года в России Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей.