Лавров назвал мотивы выхода США из СВПД

Лавров: США вышли из СВПД в расчёте на тотальную конфронтацию с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США рассчитывали организовать тотальную конфронтацию с Ираном посредством выхода из иранской ядерной сделки. Об этом он сказал на «Примаковских чтениях». Лавров отметил, что «арабская весна» через череду трагических событий обострила проблему оружия массового уничтожения. «Я имею в виду выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в расчёте на организацию тотальной конфронтации с Тегераном», — сказал Лавров. Он также напомнил о множестве инсценированных ситуациях с якобы применением химического оружия правительством Сирии в русле линии Запада на смену режима в Дамаске Ранее Лавров выразил надежду на то, что решение президента США Дональда Трампа выйти из СВПД не связано с планами атаковать Иран.