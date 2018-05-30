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Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе
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Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

На Украине объяснили бойню в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе имеет две причины, заявил украинскому «Апострофу» бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По словам генерал-лейтенанта, первой является то, что США, Германия и Франция не принимают условий России по вводу миротворцев в Донбасс, почему Москва и применила «старый подход» — давление. Второй причиной Романенко назвал смену формата операции Украины в Донбассе с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил», которая «на практике» подразумевает более жесткий ответ на якобы имеющие место нарушения перемирия противником.

Россия заставит США дрожать от ужаса

Поступление на вооружение России атомных подводных лодок «Юрий Долгорукий» заставит США «дрожать от ужаса», сообщает китайский портал Eastday. Более того, по мнению автора статьи, американцы уже начали «подрагивать», так как недавно состоялся первый запуск баллистических ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого».

В Чернобыле кормят шницелем

Журналист немецкой газеты Rheinische Post побывал в турпоездке в Чернобыле и удивился меню местного ресторана. Первым делом Даниэль Шрадер удивился тому, что в городе Чернобыле вообще живут люди, в основном рабочие, обслуживающие ведущую к реактору дорогу. Кроме того, в Чернобыле он обнаружил гостиницу с рестораном, в котором подают шницель с картошкой. По словам журналиста, это типичная еда для немецких курортов, но не для города, расположенного в 15 километрах от места крупнейшей в истории ядерной катастрофы.

Хабаровчанка выиграла олигарха на телешоу

29-летняя уроженка Хабаровска Юлия Свешникова выиграла в телешоу «Миллионер на выданье» и станет шестой женой нефтяного магната Константина Щербинина, который старше ее на 26 лет, удивляется британский таблоид Daily Mail. Победу хабаровчанке присудили пятеро детей олигарха, двое из которых старше ее. В ближайшее время Свешникова и Щербинин отправятся в медовый месяц в Дубай.
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