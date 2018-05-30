Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе

На Украине объяснили бойню в Донбассе

Россия заставит США дрожать от ужаса

Поступление на вооружение России атомных подводных лодок « Юрий Долгорукий » заставит США «дрожать от ужаса», сообщает китайский портал Eastday. Более того, по мнению автора статьи, американцы уже начали «подрагивать», так как недавно состоялся первый запуск баллистических ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого».

В Чернобыле кормят шницелем

Журналист немецкой газеты Rheinische Post побывал в турпоездке в Чернобыле и удивился меню местного ресторана. Первым делом Даниэль Шрадер удивился тому, что в городе Чернобыле вообще живут люди, в основном рабочие, обслуживающие ведущую к реактору дорогу. Кроме того, в Чернобыле он обнаружил гостиницу с рестораном, в котором подают шницель с картошкой. По словам журналиста, это типичная еда для немецких курортов, но не для города, расположенного в 15 километрах от места крупнейшей в истории ядерной катастрофы.

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