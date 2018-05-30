Представитель Северной Кореи отправился в США

Высокопоставленный чиновник, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль вылетел в Нью-Йорк из Пекина, предположительно, для проведения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Ким Ён Чхоль вылетел рейсом СА981 в Нью-Йорк. По данным агентства, первоначально был забронирован рейс СА817 в Вашингтон, однако потом его поменяли на нью-йоркский. Как сообщило агентство со ссылкой на источник, билет не выкупали до утра среды, очевидно, это было связано с опасениями северокорейской стороны о возможности беспрепятственного въезда в США, так как имя Ким Ён Чхоля входит в санкционные списки.