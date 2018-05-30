Венгрия захотела создать общую с Украиной группу

МИД Венгрии предложил Украине создать межправительственную группу по закону об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании». Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.

«Венгрия призывает к созданию рабочей группы с участием руководителей МИД и министерств образования, а также представителей венгерского меньшинства на Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии», — сказал он.

Сийярто напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины консультироваться с нацменьшинствами и воздерживаться от нарушения их прав.