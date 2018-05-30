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Мексика отказалась платить за стену на границе с США
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Мексика отказалась платить за стену на границе с США 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. С уважением, Мексика (все мы)», — говорится в сообщении.
Ранее, 29 мая, Трамп раскритиковал власти Мексики за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов, пытающихся попасть в США. Он пообещал, что Мексика заплатит за строительство стены на границе.
После инаугурации в январе 2017 года Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. Тогда же сообщалось, что документами будут закреплены такие меры, как возведение «физического барьера» на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих-нелегалов, преступивших в США закон.
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