Польша просит назначить спецпосланника ООН по Украине

Польша предложила назначить спецпосланника ООН по Украине

По его мнению, назначение спецпосланника продемонстрирует «заинтересованность ООН в урегулировании» конфликта, а также «придаст новую динамику мирному процессу», передает ТАСС

Как заявила польская сторона, в задачи спецпосланника будет входить наблюдение за «деятельностью учреждений ООН и специализированных организаций на местах». Кроме того, он должен «отчитываться об их работе».

Глава МИД Польши поддержал развертывание полномасштабной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Чапутович отметил, что переговоры сторон «зашли в тупик», население продолжает страдать, поэтому ООН должна стремиться к развертыванию миссии.

По плану Варшвавы, «мандат миссии должен предусматривать снижение напряженности, выполнение минских соглашений, содействие выводу иностранных вооруженных формирований, а также контроль за общественным порядком и процессом реинтеграции».

Также миротворцы должны быть в состоянии «отслеживать всю российско-украинскую международно признанную границу», затронутые конфликтом зоны. В задачи миротворцев будет входить и создание условий для проведения выборов, заявил Чапутович.