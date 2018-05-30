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Польша просит назначить спецпосланника ООН по Украине
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Польша предложила назначить спецпосланника ООН по Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Необходимо назначить спецпосланника ООН по вопросам урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его мнению, назначение спецпосланника продемонстрирует «заинтересованность ООН в урегулировании» конфликта, а также «придаст новую динамику мирному процессу», передает ТАСС.
Как заявила польская сторона, в задачи спецпосланника будет входить наблюдение за «деятельностью учреждений ООН и специализированных организаций на местах». Кроме того, он должен «отчитываться об их работе».
Глава МИД Польши поддержал развертывание полномасштабной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Чапутович отметил, что переговоры сторон «зашли в тупик», население продолжает страдать, поэтому ООН должна стремиться к развертыванию миссии.
По плану Варшвавы, «мандат миссии должен предусматривать снижение напряженности, выполнение минских соглашений, содействие выводу иностранных вооруженных формирований, а также контроль за общественным порядком и процессом реинтеграции».
Также миротворцы должны быть в состоянии «отслеживать всю российско-украинскую международно признанную границу», затронутые конфликтом зоны. В задачи миротворцев будет входить и создание условий для проведения выборов, заявил Чапутович.
Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.
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