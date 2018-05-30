Трамп попросил Сешнса расследовать «российское дело»

По данным издания, узнав о решении Сешнса не участвовать в любых разбирательствах связанных с Россией, Трамп потребовал от главы минюста изменить свое решение.

Как отмечается, Сешнс отказался последовать "приказу" президента.

При этом, по словам источников, данным эпизодом заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер , который проводит расследование о "вмешательстве России" в президентские выборы США.