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Трамп попросил Сешнса расследовать «российское дело»
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Трамп попросил Сешнса расследовать «российское дело» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP
Президент США Дональд Трамп наедине лично просил главу минюста страны Джеффа Сешнса принять участие в расследовании "вмешательства России" в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, узнав о решении Сешнса не участвовать в любых разбирательствах связанных с Россией, Трамп потребовал от главы минюста изменить свое решение.
Как отмечается, Сешнс отказался последовать "приказу" президента.
При этом, по словам источников, данным эпизодом заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование о "вмешательстве России" в президентские выборы США.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал проводимое в США расследование спецпрокурора Роберта Мюллера фразеологизмом "толочь воду в ступе".
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