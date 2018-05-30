Трамп попросил Сешнса расследовать «российское дело» 

Президент США Дональд Трамп наедине лично просил главу минюста страны Джеффа Сешнса принять участие в расследовании "вмешательства России" в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, узнав о решении Сешнса не участвовать в любых разбирательствах связанных с Россией, Трамп потребовал от главы минюста изменить свое решение.
Как отмечается, Сешнс отказался последовать "приказу" президента.
При этом, по словам источников, данным эпизодом заинтересовался спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование о "вмешательстве России" в президентские выборы США.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал проводимое в США расследование спецпрокурора Роберта Мюллера фразеологизмом "толочь воду в ступе".