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КНДР хочет «купить» Трампа бургерами
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ЦРУ подготовило секретный доклад о планах КНДР подкупить Трампа бургерами 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
СМИ узнали о секретном докладе по КНДР, который ЦРУ подготовило для Белого дома.
В докладе утверждается, что КНДР в ближайшей перспективе не собирается отказываться от ядерного оружия, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын, как говорится в докладе, может разрешить открыть в своей стране сеть по приготовлению бургеров. В ЦРУ считают, что он хочет этим «купить» президента США Дональда Трампа, который любит бургеры. Конкретный бренд не называется, но указывается, что сеть фастфуда может работать на саммите с США.
КНДР также готова пойти и на другие уступки, например, разрешить ограниченные американские инвестиции.
В ЦРУ считают, что КНДР не будет требовать от США полного вывода американских войск с территории Южной Кореи.
Кроме того, КНДР собирается продемонстрировать заинтересованность в налаживании импорта продовольствия через структуры ООН и при ведущей роли Сеула, сообщает NBC.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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