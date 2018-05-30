КНДР хочет «купить» Трампа бургерами

ЦРУ подготовило секретный доклад о планах КНДР подкупить Трампа бургерами

СМИ узнали о секретном докладе по КНДР , который ЦРУ подготовило для Белого дома.

В докладе утверждается, что КНДР в ближайшей перспективе не собирается отказываться от ядерного оружия, передает ТАСС со ссылкой на NBC

При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын , как говорится в докладе, может разрешить открыть в своей стране сеть по приготовлению бургеров. В ЦРУ считают, что он хочет этим «купить» президента США Дональда Трампа , который любит бургеры. Конкретный бренд не называется, но указывается, что сеть фастфуда может работать на саммите с США.

КНДР также готова пойти и на другие уступки, например, разрешить ограниченные американские инвестиции.

В ЦРУ считают, что КНДР не будет требовать от США полного вывода американских войск с территории Южной Кореи.

Кроме того, КНДР собирается продемонстрировать заинтересованность в налаживании импорта продовольствия через структуры ООН и при ведущей роли Сеула , сообщает NBC.