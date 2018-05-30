КНДР хочет «купить» Трампа бургерами

В докладе утверждается, что КНДР в ближайшей перспективе не собирается отказываться от ядерного оружия, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын, как говорится в докладе, может разрешить открыть в своей стране сеть по приготовлению бургеров. В ЦРУ считают, что он хочет этим «купить» президента США Дональда Трампа, который любит бургеры. Конкретный бренд не называется, но указывается, что сеть фастфуда может работать на саммите с США.
КНДР также готова пойти и на другие уступки, например, разрешить ограниченные американские инвестиции.
В ЦРУ считают, что КНДР не будет требовать от США полного вывода американских войск с территории Южной Кореи.
Кроме того, КНДР собирается продемонстрировать заинтересованность в налаживании импорта продовольствия через структуры ООН и при ведущей роли Сеула, сообщает NBC.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.