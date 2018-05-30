США назвали сроки окончания антироссийских санкций 

США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над полуостровом передаст Киеву. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.
По ее словам, США вместе с Францией, Германией и Украиной работали над способами вернуть мир на восток Украины.
«Тем не менее, Россия отказалась от реального сотрудничества и наши попытки застопорились начиная с января», — заявила Хейли.
Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.