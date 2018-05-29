Disney закрыл любимое шоу Трампа из-за расизма

Руководство телеканала ABC, входящего в состав компании Disney-ABC Television Group, приняло решение закрыть комедийный сериал «Розанна», который в марте 2018 года вернулся на экраны с десятым сезоном, — спустя почти 20 лет после завершения девятого. Причиной этому послужили оскорбительные высказывания создательницы и главной звезды ситкома Розанны Барр.

На своей странице в твиттере она сравнила бывшую советницу и подругу Барака Обамы Валери Джарретт с обезьяной. В комментариях к публикации со ссылкой на новость о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж сообщил, что во время президентства Обамы ЦРУ шпионило за кандидатами в президенты Франции

How come articles aren't showing a screenshot of the actually tweet? Here it is. Buh-bye #RoseanneTheRacist pic.twitter.com/a9yI6tQL1o— Schizopolis (@Schizopolis) 29 мая 2018 г. Барр написала, что «если скрестить »Братьев-мусульман» и «Планету обезьян», получится Валери Джарретт». Так она отреагировала на высказывание одного из пользователей о том, что «Джарретт многое помогла скрыть».

Достаточно быстро в адрес Барр начали поступать возмущенные комментарии — многие вполне закономерно обвинили ее в расизме. Поначалу создательница ситкома оправдывалась и пыталась уточнять, что «исламисты — это не раса». Тем не менее, вскоре она принесла извинения за свои публикации и удалила твит о Джарретт.

«Я извиняюсь перед Валери Джарретт и всеми американцами, — написала Барр. — Мне очень стыдно за то, что я неудачно пошутила по поводу ее политики и внешности. Мне стоило подумать лучше. Простите меня за дурную шутку».

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 29 мая 2018 г.

Как бы то ни было, это не спасло ее от последствий. Через несколько часов глава Disney Роберт Айгер разместил у себя в твиттере заявление президента ABC Ченнинга Даги о закрытии «Розанны».

«Заявление Розанны Барр отвратительно, мерзко и несовместимо с нашими ценностями, и поэтому мы решили закрыть ее шоу», — говорится в публикации. Сам Айгер отметил, что «это было единственным решением, и оно было единственно верным».

From Channing Dungey, President of ABC Entertainment: "Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant and inconsistent with our values, and we have decided to cancel her show. "

There was only one thing to do here, and that was the right thing. — Robert Iger (@RobertIger) 29 мая 2018 г.

Финальная серия десятого сезона «Розанны» вышла в эфир 22 мая, однако ранее телеканал продлил шоу на одиннадцатый сезон. Теперь, похоже, это заявление уже не актуально.

Скандал прокомментировали и некоторые принимавшие участие в создании ситкома актеры и работники индустрии. Так, темнокожая актриса и комедиантка Ванда Сайкс, которая исполняла функции консультирующего продюсера, сообщила, что «не вернется в „Розанну“ (это произошло еще до новости о закрытии).

Игравшая роль дочери героини Барр Сара Гилберт подчеркнула, что „комментарии Розанны Барр отвратительны и не отражают взглядов актерского состава и съемочной группы, а также кого-либо связанного с шоу“. Актриса добавила, что „разочаровалась в действиях“ своей коллеги.

Десятый сезон „Розанны“ стал одним из самых крупных хитов американского телевидения в этом сезоне. Первые две серии перезапуска продемонстрировали внушительные рейтинговые показатели: их посмотрели 18,2 млн человек, а доля аудитории составила 5,1 среди возрастной категории от 18 до 49 лет. Таким образом,

»Розанна» стала самым успешным ситкомом за последние четыре года, при этом превзойдя показатели финала девятого сезона.

На следующий день после старта ребута президент США Дональд Трамп лично позвонил Барр, чтобы поздравить с успехом и поблагодарить за поддержку — как в жизни, так и в сериале она убежденная республиканка. Тогда западные СМИ сообщили, что Трамп, для которого медийное восприятие его фигуры имеет большое значение, был «в восторге от огромных рейтингов» сериала.

pic.twitter.com/etZg1vuRQQ— IAmDamion🎤 (@themorganrpt) 29 мая 2018 г. Ситком «Розанна» повествует о жизни семейства Конноров, состоящего из пяти человек — ДиДжей, Дарлин, Бекки, Розанны и Дэна. Конноры являются классическими представителями американского рабочего класса. Домохозяйка Розанна всеми силами пытается сохранить семью и поддерживать мирное сосуществование всех ее членов.

За время своего существования шоу получило 25 номинаций на главную американскую телевизионную премию «Эмми» и стало ее четырехкратным лауреатом. Сама Барр получила «Эмми» и «Золотой глобус» в 1993 году, а сыгравшая ее сестру Лори Меткалф стала первой актрисой, завоевавшей три «Эмми» подряд.