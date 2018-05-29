Трамп встретится с Абэ

Американский лидер Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в четверг, 7 июня. Об этом в своём Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Президент США встретится с премьер-министром Синдзо Абэ 7 июня в Белом доме», — написала она.
Ранее стало известно, что Трамп и Абэ договорились встретиться для обсуждение саммита США и Северной Кореи.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что Токио заинтересован не только в том, чтобы встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась, но и в том, чтобы она имела продолжение.