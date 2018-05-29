Молния попала в Эйфелеву башню

Эйфелеву башню поразил мощный удар молнии

Молния попала в самую верхушку достопримечательности, однако башня не пострадала.

В понедельник, 28 мая, в главную достопримечательность Франции Эйфелеву башню попала молния. Об этом на следующий сообщили в официальном аккаунте башни в Twitter.

Явление удалось запечатлеть местному фотографу Бертану Кулику, чьи кадры позже использовали администраторы микроблога. Видно, что молния попала в самую верхушку французской достопримечательности.

Тем не менее, сообщается, что башня не пострадала, а вечерняя иллюминация «визитной карточки» французской столицы продолжила работать без каких-либо сбоев.