На разрыв: Грузия не простила Сирии признание

Почему Грузия начала процедуры по разрыву дипотношений с Сирией

Замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедур разрыва дипотношений между Грузией и Сирией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Причина этому — произошедшее накануне официальное признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. В сообщении сирийского Министерства иностранных дел говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

Как отмечается в тексте заявления грузинского внешнеполитического ведомства, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.

«Принимая это во внимание, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой», — говорится в заявлении.

Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.

В ответ на сообщение сирийского внешнеполитического ведомства, МИД Южной Осетии опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России . По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.

Сирия стала пятым государством-членом ООН, которое признало независимость Абхазии и Южной Осетии.

Первый шаг в этом направлении сделала Россия, признавшая независимость республик после военного конфликта с Грузией в 2008 году.

Одним из первых государств, признавших независимость Южной Осетии и Абхазии, стало небольшое центральноамериканское государство Никарагуа . О поддержке суверенитета двух республик объявил президент этой страны, в прошлом большой друг СССР Даниэль Ортега . И хотя Советский Союз давно распался, Ортега остался непримиримым борцом с «американским империализмом», который не забыл старых союзников. Для Ортеги этот жест стал способом объявить себя в качестве политического партнера России. Такая «дружба» для Никарагуа — необходимость. У властей страны очень плохие отношения с США , с Китаем они вообще невозможны, поскольку Никарагуа стала одной из стран, признавшей Тайвань.

Москва ожидала признания молодых закавказских республик и от своего ближайшего партнера — Белоруссии . И хотя президент страны Александр Лукашенко успел сделать ряд обещаний по теме, признанию помешало улучшение отношений Белоруссии и Евросоюза Минск даже позвали в проект «Восточное партнерство» для стран-соседей ЕС из СНГ. Условием участия Белоруссии в этом проекте европейские политики не раз называли непризнание Минском Цхинвала и Сухума.

Третьим государством, признавшим Абхазию и Южную Осетию, стала Венесуэла

Вскоре после этого президент Венесуэлы Уго Чавес рассказал, что под закупку российской военной техники Кремль выдаст ему кредит в $2,2 млрд, а еще $1 млрд заплатили ему пять российских нефтяных компаний за доступ к недрам Венесуэлы. Мировые и российские СМИ тогда писали, что эти деньги являются платой за признание Венесуэлой независимости двух республик, однако официально связь между этими событиями не подтверждается.

Четвертой страной, признавшей Абхазию и Южную Осетию, стала одна из самых маленьких стран в мире — островное государство Науру . «В 1968 году голос России в поддержку независимости Науру был одним из самых сильных. Но вам нужна поддержка как самых больших, так и самых маленьких стран, потому что в ООН размеры значения не имеют», — пояснял это решение министр иностранных дел тихоокеанской республики Кирен Кеке.

Впрочем, говорить о бескорыстности океанской республики, одним из главных источников дохода которой является дипломатический бизнес, не стоит. В обмен на разрыв дипломатических отношений с Тайванем Науру получила от Китая десятки миллионов долларов и помощь в оплате внешнего долга. Затем настала очередь Косово. Науру признало Косово и в благодарность стало получать финансовые вливания от ЕС. Что касается России, то Москва официально не заявляла о готовности помочь Науру, однако «Коммерсантъ», со ссылкой на свои источники, сообщал, что до своей поездки на Кавказ Кеке провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым . По некоторым данным, речь может идти о $50 млн Учитывая финансовую заинтересованность, признание Науру может исчезнуть так же внезапно, как оно и появилось.

В прошлом году после ряда решений американского президента Дональда Трампа появились слухи, что Науру может лишиться финансовой поддержки США из-за того, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии. В таком случае, вероятно, власти островной республики предпочтут отозвать свое признание.

Процедура отказа от признания не является чем-то из ряда вон выходящим, и Абхазии и Южной Осетии уже пришлось с этим столкнуться. В 2011 году о признании республик заявили еще два тихоокеанских государства — Вануату Тувалу . В тот момент выяснилось, что дипломатических отношений с Тувалу не имела даже Россия, и Москва поспешила исправить это недоразумение.

Однако парад признания быстро оборвался. Всего через пару лет Вануату и Тувалу отозвали свои признания. Вместо этого страны установили дипломатические отношения с Тбилиси.